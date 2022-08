Calciomercato Napoli, si allontana un obiettivo: può restare in Serie A! (Di martedì 16 agosto 2022) Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Fabiàn Ruiz in caso di partenza dello spagnolo. Tra i tanti nomi che si sono susseguiti nel corso delle settimane, c’è stato anche quello di Antonin Barak. Il centrocmpista ceco del Verona è sempre stato nei radar del d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli e per lungo tempo la trattativa sembrava ben impostata. Barak Napoli (Getty Images) Il Napoli, però, ha virato sul altri obiettivi e infatti è pronto a chiudere per Ndombele dal Tottenham. Barak, dal canto suo, non rimarrà comunque al Verona. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, Barak, però, resterà in Serie A. Di Marzio afferma come le sue quotazioni sono in rialzo per quanto riguarda la Fiorentina. Un ulteriore indizio di mercato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Ilè sempre alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Fabiàn Ruiz in caso di partenza dello spagnolo. Tra i tanti nomi che si sono susseguiti nel corso delle settimane, c’è stato anche quello di Antonin Barak. Il centrocmpista ceco del Verona è sempre stato nei radar del d.s. del, Cristiano Giuntoli e per lungo tempo la trattativa sembrava ben impostata. Barak(Getty Images) Il, però, ha virato sul altri obiettivi e infatti è pronto a chiudere per Ndombele dal Tottenham. Barak, dal canto suo, non rimarrà comunque al Verona. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, Barak, però, resterà inA. Di Marzio afferma come le sue quotazioni sono in rialzo per quanto riguarda la Fiorentina. Un ulteriore indizio di mercato ...

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | In arrivo #Ndombele: le cifre e i dettagli - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, IN CHIUSURA #NDOMBELÈ DAL TOTTENHAM: UN MILIONE PER IL PRESTITO E DIRITTO DI RISCATTO… - DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside e @sscnapoli sempre più vicini all'accordo per Fabian #Ruiz - LuigiLiccardo6 : RT @IlarioDiGiovamb: Ndombele in arrivo a Napoli. La redazione di #RadioRadio ha avuto diretta conferma dal #Tottenham. Il centrocampista n… - robypec75 : Pappone cacc e sord ...a primavera!! Lo stadio!! La programmazione!! Il rinnovo di Starace !!! A16 ?? -