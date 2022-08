Benevento, falsa partenza: deve fare mercato. Super Pippo ha un instant team (Di martedì 16 agosto 2022) La Serie B ha mandato in archivio la prima giornata. L'analisi del turno a cura di Davide Tondi e Michela ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) La Serie B ha mandato in archivio la prima giornata. L'analisi del turno a cura di Davide Tondi e Michela ...

BeneventoNews : RT @SportdelSud: ??? Il #Benevento cade in casa contro il Cosenza. Falsa partenza per la squadra di mister Fabio Caserta. - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Benevento, partenza falsa I giallorossi steccano la prima, il #Cosenza passa al Vigorito La partita ai raggi x????… - SportdelSud : ??? Il #Benevento cade in casa contro il Cosenza. Falsa partenza per la squadra di mister Fabio Caserta. - LeBombeDiVlad : ???? #Benevento, partenza falsa I giallorossi steccano la prima, il #Cosenza passa al Vigorito La partita ai raggi… - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Benevento, falsa partenza: addio alla Coppa Italia' -