Atletica, Yeman Crippa: "Nei 10000 ci divertiremo ancora di più…" (Di martedì 16 agosto 2022) Grandissima soddisfazione per Yeman Crippa, che si prende la medaglia di bronzo agli Europei in corso di svolgimento a Monaco di Baviera nei 5000 metri. 13'24?83 il suo tempo, con una performance che lo vede nella zona di testa fino al finale. Ne hanno di più sia il norvegese Jakob Ingebrigtsen che lo spagnolo Mohamed Katir, ma quel che conta è il finale. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: "Oggi ho usato una tattica un po' diversa ho lanciato la gara e poi ho visto cosa facevano gli altri. Ho provato a lanciare la volata, poi loro ne hanno di più e m'han dato metri. Sono contento che sia arrivata questa medaglia di bronzo nei 5000 che non era scontata". Atletica, Yeman Crippa corre da leader ed è bronzo sui 5000 agli Europei. Stoccata finale di Ingebrigtsen C'è anche il grido di battaglia ...

