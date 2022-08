Atletica, Marcell Jacobs ha vinto con un problema fisico: fasciatura al polpaccio, cosa è successo (Di martedì 16 agosto 2022) Marcell Jacobs si è laureato campione d’Europa dei 100 metri, impresa mai riuscita ad un italiano prima di oggi (Pierfrancesco Pavoni ci andò vicino nel 1982, ma dovette accontentarsi dell’argento in 10?25). Eppure anche questa sera non è mancato un brivido legato alle condizioni fisiche del campione olimpico. L’UNICO MESSIA! Marcell Jacobs si prende l’Europa dopo l’Olimpo: oro nei 100 metri in 9.95! In semifinale il classe 1994 aveva letteralmente strabiliato, mostrando una fase lanciata vicina a quella dei giorni migliori e chiudendo in 10 secondi netti nonostante un evidente rallentamento già a 40 metri dal traguardo: la sensazione è che quel Jacobs potesse valere un tempo inferiore ai 9?90… Poco prima dell’inizio dell’atto conclusivo, il fuoriclasse italiano si è presentato ai blocchi di partenza ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)si è laureato campione d’Europa dei 100 metri, impresa mai riuscita ad un italiano prima di oggi (Pierfrancesco Pavoni ci andò vicino nel 1982, ma dovette accontentarsi dell’argento in 10?25). Eppure anche questa sera non è mancato un brivido legato alle condizioni fisiche del campione olimpico. L’UNICO MESSIA!si prende l’Europa dopo l’Olimpo: oro nei 100 metri in 9.95! In semifinale il classe 1994 aveva letteralmente strabiliato, mostrando una fase lanciata vicina a quella dei giorni migliori e chiudendo in 10 secondi netti nonostante un evidente rallentamento già a 40 metri dal traguardo: la sensazione è che quelpotesse valere un tempo inferiore ai 9?90… Poco prima dell’inizio dell’atto conclusivo, il fuoriclasse italiano si è presentato ai blocchi di partenza ...

