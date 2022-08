Alec Baldwin nei guai | l’Fbi lo smentisce | Premette il grilletto della pistola | uccidendo la Hutchins

(Di martedì 16 agosto 2022) Lausata danella sparatoria fatale sul set di ‘Rust’ non avrebbe potuto sparare “senza premere il”: la conclusione del rapporto balistico della versione del regista-attore, il quale aveva sostenuto in una intervista a Abc News che non punterebbe mai un’arma contro qualcuno premendo il. Nell’incidente, che risale all’ottobre 2021, e’ morta la direttricefotografia Halyna, mentre il regista Joel Souza e’ rimasto ferito. Lacomunque avrebbe dovuto essere caricata a salve. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ora finalmente sappiamo ufficialmente cosa è successo nell'ottobre del 2021 quandoha sparato per errore a un direttore della fotografia sul set del film 'Rust': come c'era da aspettarsi le pistole non sparano se una persona non preme il grilletto, e in questo caso ...Secondo un rapporto balistico, la pistola usata da nella sparatoria fatale sul set di 'Rust' non avrebbe potuto sparare 'senza premere il grilletto'. Questa la conclusione a cui è giunta l'Fbi e che ...Smentita la versione dell'attore-regista inerente la tragedia sul set del film Rust. Baldwin aveva dichiarato di non aver premuto il grilletto, ma il rapporto balistico lo inchioda ...La pistola usata da Alec Baldwin nella sparatoria fatale sul set di ‘Rust’ non avrebbe potuto sparare “senza premere il grilletto”: la conclusione del rapporto balistico dell’Fbi smentisce la versione ...