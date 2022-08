"Al primo raffreddore ci becchiamo...". Matteo Renzi, stoccata senza precedenti a Crisanti (Di martedì 16 agosto 2022) "È chiaro che dalle persone che uno candida si capisce cosa si vuole fare": Matteo Renzi, intervistato al Tg2 Post, dice la sua sulle liste del Partito democratico, con particolare riferimento alla candidatura a sorpresa del virologo dell'Università di Padova. "Crisanti prima voleva tenerci chiusi a Natale per resettare il virus, poi ad aprile per preservare l'estate. Io ho paura che al primo raffreddore ci becchiamo una quarantena", ha detto Renzi. Il senatore, poi, ha rivelato che si candiderà a Milano, "se non ho capito male, nella stessa circoscrizione di Berlusconi". Il leader di Iv, ricordiamo, ha deciso di presentarsi alle elezioni del 25 settembre insieme ad Azione di Carlo Calenda. Sempre nel corso dell'intervista, ha spiegato anche quali siano gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) "È chiaro che dalle persone che uno candida si capisce cosa si vuole fare":, intervistato al Tg2 Post, dice la sua sulle liste del Partito democratico, con particolare riferimento alla candidatura a sorpresa del virologo dell'Università di Padova. "prima voleva tenerci chiusi a Natale per resettare il virus, poi ad aprile per preservare l'estate. Io ho paura che alciuna quarantena", ha detto. Il senatore, poi, ha rivelato che si candiderà a Milano, "se non ho capito male, nella stessa circoscrizione di Berlusconi". Il leader di Iv, ricordiamo, ha deciso di presentarsi alle elezioni del 25 settembre insieme ad Azione di Carlo Calenda. Sempre nel corso dell'intervista, ha spiegato anche quali siano gli ...

