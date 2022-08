Uomini e Donne anticipazioni, svelata la data delle prime registrazioni (Di lunedì 15 agosto 2022) La nuova stagione di Uomini e Donne di Maria De Filippi andrà in onda a partire da metà settembre – per la precisione dovrebbe tornare il 12 settembre, un lunedì – ma come di consueto le registrazioni cominceranno almeno un paio di settimane prima. Stando a quanto riportano i principali giornali di gossip, le prime registrazioni hanno già ben due date: si dovrebbe registrare infatti sia il 24 che il 25 agosto 2022. Trono over e trono classico saranno nuovamente inseriti in un’unica registrazione, e anche sugli opinionisti non ci sono novità: restano in carica Tina Cipollari e Gianni Sperti, per la gioia della maggior parte dei telespettatori del talk show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 agosto 2022) La nuova stagione didi Maria De Filippi andrà in onda a partire da metà settembre – per la precisione dovrebbe tornare il 12 settembre, un lunedì – ma come di consueto lecominceranno almeno un paio di settimane prima. Stando a quanto riportano i principali giornali di gossip, lehanno già ben due date: si dovrebbe registrare infatti sia il 24 che il 25 agosto 2022. Trono over e trono classico saranno nuovamente inseriti in un’unica registrazione, e anche sugli opinionisti non ci sono novità: restano in carica Tina Cipollari e Gianni Sperti, per la gioia della maggior parte dei telespettatori del talk show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

