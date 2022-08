Roma, per Mourinho la prima Joya: questa la strada giusta (Di lunedì 15 agosto 2022) La Roma supera di misura la Salernitana, quanta qualità in campo sono mancati soltanto i gol per la squadra di Mourinho La Roma supera di misura la Salernitana, quanta qualità in campo sono mancati soltanto i gol per la squadra di Mourinho. Dybala, Pellegrini, Zaniolo, Abraham tutti insieme in campo nell’undici titolare del portoghese. Tantissima la qualità in campo e il tecnico a fine partita si è detto contento della prestazione dei suoi ragazzi. Una formazione migliorata e che ha intrapreso la strada giusta per rientrare nelle prime quattro di A. A Salerno arriva la prima Joya per Mourinho: l’esordio di Dybala a cui è mancato soltanto il gol per la ciliegina perfetta (fermato dal palo). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Lasupera di misura la Salernitana, quanta qualità in campo sono mancati soltanto i gol per la squadra diLasupera di misura la Salernitana, quanta qualità in campo sono mancati soltanto i gol per la squadra di. Dybala, Pellegrini, Zaniolo, Abraham tutti insieme in campo nell’undici titolare del portoghese. Tantissima la qualità in campo e il tecnico a fine partita si è detto contento della prestazione dei suoi ragazzi. Una formazione migliorata e che ha intrapreso laper rientrare nelle prime quattro di A. A Salerno arriva laper: l’esordio di Dybala a cui è mancato soltanto il gol per la ciliegina perfetta (fermato dal palo). L'articolo proviene da Calcio News 24.

