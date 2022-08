Percorre in scooter contromano tratto A29, multato a Palermo (Di lunedì 15 agosto 2022) scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in un tratto di autostrada ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022)e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in undi autostrada ...

lasiciliait : Percorre in scooter contromano un tratto dell'A29, fermato multato a Palermo - palermo24h : Percorre in scooter contromano tratto A29, multato a Palermo - ANSA_Legalita : Percorre in scooter contromano tratto A29, multato a Palermo. Tenta di sfuggire alla polizia ma viene bloccato |… - adampicon : RT @journalchc: ?? Turista australiano percorre in #scooter un tratto all'interno del Parco Archeologico di #Pompei: nessun danno al @pompei… - DiFazio_Faby : RT @journalchc: ?? Turista australiano percorre in #scooter un tratto all'interno del Parco Archeologico di #Pompei: nessun danno al @pompei… -

Percorre in scooter contromano tratto A29, multato a Palermo Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in un tratto di autostrada ... Ronchi, si apre una buca in largo Petrarca Specie per chi percorre la strada in bicicletta o in sella a scooter o moto. Agenzia ANSA Percorre in scooter contromano tratto A29, multato a Palermo Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in un tratto di autostrada Palerm ... Percorre l’autostrada contromano per sfuggire alla polizia, denunce, sequestro e multe Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda […] ... e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in un tratto di autostrada ...Specie per chila strada in bicicletta o in sella ao moto. Percorre in scooter contromano tratto A29, multato a Palermo Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in un tratto di autostrada Palerm ...Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda […] ...