Pd | la direzione approva le liste con 3 no e 5 astenuti Letta | “Chiesto sacrifici ma non ho fatto tutto da solo” Candidato anche il virologo Crisanti Nel listino di Conte Appendino e Patuanelli

Giornaleditalia : #EnricoLettapdliste Elezioni, direzione del Pd approva le liste. Letta in Veneto e Lombardia, Cottarelli a Milano.… - ItaliaOggi : Pd, la direzione approva le liste: Letta: impossibile candidare tutti, ho chiesto un sacrificio… - PietroSalvatori : Sacrifici e polemiche, il Pd partorisce le liste Lungo travaglio e continui rinvii, fino a notte fonda quando la D… - CiurnellaSergio : RT @RaiNews: Anche quattro under 35 correranno da capolista, Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino https://… - NuovoSud : Pd, la Direzione approva le liste: tanti i maldipancia e Lotti tra gli esclusi -

La senatrice Monica Cirinnà, uscendo dalladel Pd, ha annunciato che "La mia avventura parlamentare finisce qui". "Domani comunicherò la mia non accettazione della candidatura - ha spiegato ...Lanazionale del Pd ha approvato le liste con 3 voti contrari e 5 astenuti. Letta: 'Ho chiesto sacrifici, ma non ho fatto tutto da solo come 4 anni fa. Potevo imporre i miei nomi ma il partito ...La Direzione nazionale ha approvato la Delibera per votazione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche 2022 con 3 contrari e 5 astenuti. Trattative serrate nella serata di ieri. S ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...