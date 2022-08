"Non la sentivamo da un po'": gravissimo lutto a "Un posto al sole" (Di lunedì 15 agosto 2022) Un gravissimo lutto ha colpito la popolare fiction di "Un posto al sole". Si è spenta a soli 77 anni Carmen Scivittaro, la "Teresa" della soap di Rai Tre. Da qualche tempo si era allontanata dal set e lo aveva fatto per alcuni prblemi di salute del fratello. Poi è toccato a lei, ma non ce l'ha fatta. Tutto il cast è sotto choc. Alberto Rossi sui social ha dato così la notizia: "Ora sarà tutto veramente diverso, tutto...". Parole che spiegano bene quanto sia grande la commozione e il dolore dentro la grande famiglia di "Un posto al sole". E a colpire i tanti fan della fiction sono state le parole di "Michele", l'attore ha voluto dedicare un altro post alla sua "amica Carmen": "Purtroppo è successo l'inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Unha colpito la popolare fiction di "Unal". Si è spenta a soli 77 anni Carmen Scivittaro, la "Teresa" della soap di Rai Tre. Da qualche tempo si era allontanata dal set e lo aveva fatto per alcuni prblemi di salute del fratello. Poi è toccato a lei, ma non ce l'ha fatta. Tutto il cast è sotto choc. Alberto Rossi sui social ha dato così la notizia: "Ora sarà tutto veramente diverso, tutto...". Parole che spiegano bene quanto sia grande la commozione e il dolore dentro la grande famiglia di "Unal". E a colpire i tanti fan della fiction sono state le parole di "Michele", l'attore ha voluto dedicare un altro post alla sua "amica Carmen": "Purtroppo è successo l'inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen ...

