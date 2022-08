Nel 2008 un ragazzo è rimasto ucciso in un incidente. Molti hanno visto, nessuno si è fatto vivo. Neppure per raccontare ai genitori gli ultimi istanti di vita del figlio. Ora il padre scrive una lettera che è come un grido (Di lunedì 15 agosto 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Questa è la lettera aperta scritta il 31 luglio 2022 da Biagio Ciaramella. «Oggi ricorre l’anniversario della morte di nostro figlio, un evento doloroso, straziante, che ha cambiato la nostra vita per sempre e ci ha condannati all’ergastolo del dolore. Noi genitori siamo morti insieme a lui quel 31 luglio, il nostro cuore si è spezzato e in tutto questo tempo ci siamo trascinati a vivere una vita non-vita. Non c’è consolazione per una mamma e per un papà che perdono la propria creatura, i ricordi e il dolore per la sua tragica scomparsa sono sempre presenti e ci attanagliano l’anima. Nostro figlio, Luigi Ciaramella, aveva 19 anni quando ha perso la vita a causa di un omicidio stradale, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 agosto 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Questa è laaperta scritta il 31 luglio 2022 da Biagio Ciaramella. «Oggi ricorre l’anniversario della morte di nostro, un evento doloroso, straziante, che ha cambiato la nostraper sempre e ci ha condannati all’ergastolo del dolore. Noisiamo morti insieme a lui quel 31 luglio, il nostro cuore si è spezzato e in tutto questo tempo ci siamo trascinati a vivere unanon-. Non c’è consolazione per una mamma e per un papà che perdono la propria creatura, i ricordi e il dolore per la sua tragica scomparsa sono sempre presenti e ci attanagliano l’anima. Nostro, Luigi Ciaramella, aveva 19 anni quando ha perso laa causa di un omicidio stradale, ...

