Mourinho spinge forte, affronto diretto alla società nel post partita di ieri (Di lunedì 15 agosto 2022) Josè Mourinho non molla un centimetro e dopo la vittoria di ieri mette subito i puntini sulle i, richiesta diretta nel post partita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un esordio rombante nelle prestazioni della squadra ma non nel risultato, solo 1-0 contro la Salernitana nonostante le opportunità alla squadra di José Mourinho non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) Josènon molla un centimetro e dopo la vittoria dimette subito i puntini sulle i, richiesta diretta nelPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un esordio rombante nelle prestazioni della squadra ma non nel risultato, solo 1-0 contro la Salernitana nonostante le opportunitàsquadra di Josénon Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

SempreMilanit : ?? Lotta scudetto #Milan #SempreMilan - RaffaeleNasti8 : @e_valdemarca Sarri parla in faccia...nn é politically correct...Mourinho con lui deve sudare...e comunque per come… - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, ESCLUSIVA Zaniolo: contatti con Paratici, il Tottenham spinge ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - Paolo85834406 : @BELUSHI69 @calabrese_u Bennacer Tonali Krunic Pobega Adli più uno che arriverà. Ma gli altri li vedi? Stanno a pez… - SwissDevil97 : Una cosa che mi spaventa è che Ten Hag non spinge in conferenza stampa per ulteriori acquisti. Mourinho e Ragnick l… -