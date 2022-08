Morta attrice Un Posto al Sole Carmen Scivittaro | rapporti interrotti col cast

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 15 agosto 2022), Teresa di Unal, è. La donna è scomparsa domenica 14 agosto 2022 e ha lasciato sgomenti i colleghi di lavoro e i fan affezionati della soap di Rai3. Per anni ha interpretato il personaggio di Teresa Diacono e madre di Silvia Graziani (Luisa Amatucci) e moglie di Otello Testa (Lucio Allocca). Ha figurato in Unaldal 1998 al 2018 quando decise di ritirarsi dalle scene per sempre. Ad annunciare la sua morte sono stati due suoi ex colleghi, Walter Melchionda e Alberto Rossi. Le cause del decesso di, Teresa di UPAS, sono riconducibili a una malattia che combatteva da anni.Teresa di Unal: ...