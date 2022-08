Madonna in Sicilia per festeggiare il suo 64esimo compleanno (Di lunedì 15 agosto 2022) Madonna ha un grande legame con l’Italia e spesso negli ultimi anni è venuta nel nostro paese per festeggiare il suo compleanno che cade il 16 agosto. Anni fa l’abbiamo vista a Firenze, l’anno scorso ha visitato la Puglia, mentre quest’anno ha optato per la Sicilia. Ieri, ad esempio, è stata vista a Noto, in provincia di Siracusa. Il party ufficiale ci sarà ovviamente domani, ma già ieri Madonna ha avuto il piacere di passare una serata Siciliana in compagnia di tutta la famiglia. C’erano i suoi collaboratori più stretti, il suo fidanzato e tutti i suoi figli, Rocco compreso con cui in passato ha avuto non poche divergenze. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Garnier (@danielgarnier11) Visualizza questo ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 agosto 2022)ha un grande legame con l’Italia e spesso negli ultimi anni è venuta nel nostro paese peril suoche cade il 16 agosto. Anni fa l’abbiamo vista a Firenze, l’anno scorso ha visitato la Puglia, mentre quest’anno ha optato per la. Ieri, ad esempio, è stata vista a Noto, in provincia di Siracusa. Il party ufficiale ci sarà ovviamente domani, ma già ieriha avuto il piacere di passare una seratana in compagnia di tutta la famiglia. C’erano i suoi collaboratori più stretti, il suo fidanzato e tutti i suoi figli, Rocco compreso con cui in passato ha avuto non poche divergenze. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Garnier (@danielgarnier11) Visualizza questo ...

BITCHYFit : Madonna in Sicilia per festeggiare il suo 64esimo compleanno - Rex_Deus_ : RT @TeutonicOrder: Baliato di Santa Maria degli Alemanni - Sicilia. Sciacca pellegrinaggio alla #Madonna del Soccorso. #DeutschenOrdens #T… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: In preghiera per celebrare la Madonna di Odigitria Si rinnova la tradizione secolare con la messa all'alba nella chiesa… - TgrRaiSicilia : In preghiera per celebrare la Madonna di Odigitria Si rinnova la tradizione secolare con la messa all'alba nella ch… - OrderTeutonic : RT @TeutonicOrder: Baliato di Santa Maria degli Alemanni - Sicilia. Sciacca pellegrinaggio alla Madonna del Soccorso. #DeutschenOrdens #Te… -