Isola d' Elba | ritrovata la figlia dell' ex superpoliziotto Micalizio scomparsa oggi pomeriggio

repubblica : Isola d'Elba, scomparsa da ieri la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio. Trovato morto il cane, recuperato il… - vigilidelfuoco : Isola d’Elba (LI), trovata in vita su una scogliera nella zona di Procchio la donna dispersa da ieri. Recuperata in… - Agenzia_Ansa : La donna di 48 anni scomparsa domenica all'isola d'Elba, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo M… - periodiciweb : TROVATA VIVA LA DONNA SCOMPARSA ALL’ISOLA D’ELBA - infoitinterno : Isola d’Elba, trovata viva la figlia del superpoliziotto Micalizio: “Era infreddolita vicino agli scogli”. La scomp… -

Ha avuto epilogo positivo quello che è allo stato il giallo di Ferragosto sull'd'. A quasi 24 ore dalla scomparsa, infatti, è stata ritrovata Marina Paola Micalizio , la figlia dell'ex superpoliziotto Pippo Micalizio , noto anche per essere stato il numero due della ...La donna di 48 anni scomparsa domenica all'd', Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio, è stata ritrovata in vita oggi, nel secondo pomeriggio, tra gli anfratti di una scogliera nella zona di Procchio (...PROCCHIO (ELBA) _ La donna di 48 anni scomparsa domenica all’isola d’Elba, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio, è stata ritrovata viva oggi, nel secondo pomeriggio, tra ...Marina Paola, figlia dell'ex superpoliziotto Pippo Micalizio, si trovava tra gli scogli vicino al punto in cui è stato ritrovato il suo cane senza vita ...