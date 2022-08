Gazzetta – Atalanta in perdita: dopo Freuler, il Nottingham Forest vuole Malinovskyi | Mercato (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 14:42:37 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: I tifosi stavano ancora facendo i conti con la partenza di Miranchuk, mai trattenuto dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che nel giro di poche ore hanno dovuto dire addio anche a Remo Freuler, una delle bandiere della squadra. L’unico rimasto tra i nerazzurri ad aver fatto tutto il ciclo Gasperini, il primo per presenze in Europa, protagonista della scalata in Champions. Uno dei senatori, partito per una trattativa lampo avviata in piena notte (tra mercoledì e giovedì), già atterrato in Inghilterra ieri sera, convinto da un lauto ingaggio a giocare per una neo promossa. E anche per convincere l’Atalanta a privarsi di un simbolo sono bastati 9 milioni più 3 di bonus. Ma il Nottingham ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-12 14:42:37 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: I tifosi stavano ancora facendo i conti con la partenza di Miranchuk, mai trattenuto dal tecnico dell’Gian Piero Gasperini, che nel giro di poche ore hanno dovuto dire addio anche a Remo, una delle bandiere della squadra. L’unico rimasto tra i nerazzurri ad aver fatto tutto il ciclo Gasperini, il primo per presenze in Europa, protagonista della scalata in Champions. Uno dei senatori, partito per una trattativa lampo avviata in piena notte (tra mercoledì e giovedì), già atterrato in Inghilterra ieri sera, convinto da un lauto ingaggio a giocare per una neo promossa. E anche per convincere l’a privarsi di un simbolo sono bastati 9 milioni più 3 di bonus. Ma il...

Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - rockett70 : RT @SampNews24: #Sampdoria-#Atalanta, La Gazzetta dello Sport: «Gol #Caputo regolare. Errore grave» - zeta_81 : RT @Gazzetta_it: Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - colombo_sergio : @perseguitatoak La tua giornata, mica quella di campionato - lo_scafo : RT @Gazzetta_it: Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola -