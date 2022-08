(Di lunedì 15 agosto 2022) A Scandicci due bus di migranti in trasferimento da Lamedusa tamponati da un mezzo pesante. A1 chiusa per ...

Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti @muoversintoscan - qn_lanazione : Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti @muoversintoscan - Maxi_Olivera13 : RT @CirculoArq: Cattedrale di Santa Maria del Fiore & Piazza del Duomo, Firenze. - Alessandro_Ill : No a nucleare e rigassificatori, puntiamo sulle rinnov... (1) - Maxi parco fotovoltaico, disfida in Maremma… - bista92 : RT @Barbara22Mar: Rigassificatore di Piombino. Ecco i dettagli. Ieri pubblicata la pratica sul sito della regione Toscana, chiusura tra 120… -

LA NAZIONE

A Scandicci due bus di migranti in trasferimento da Lamedusa tamponati da un mezzo pesante. A1 chiusa per ...I due gruppi di giovanissimi si erano affrontati dopo il furto di un motorino Per approfondire : Articolo : Rissa alle Cure, resa dei conti per una rapina Articolo :rissa tra minorenni a, 17 denunce Maxi rissa fra baby gang alle Cure Avvisi di garanzia a 16 minorenni A Scandicci due bus di migranti in trasferimento da Lamedusa tamponati da un mezzo pesante. A1 chiusa per ore Firenze, 15 agosto 2022 - Maxi incidente sull'Autostrada del Sole A1 a Firenze nella notte ...Giancarlo Antognoni commenta il rinnovo con la Fiorentina di Nikola Milenkovic: “grande calciatore e un bravissimo ragazzo. Lo conosco bene, è vero che ha Firenze nel cuore. Commenta così a La Nazione ...