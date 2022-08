Desenzano, comandante della polizia locale deve risarcire il comune per quasi un milione di euro: «Ha ottenuto la carica con una laurea falsa» (Di lunedì 15 agosto 2022) Carlalberto Presicci, comandante della polizia locale di Desenzano, nel Bresciano, dal 1997 al 2020, non aveva diritto a ricoprire quella carica, ottenuta presentando una falsa laurea. La Corte dei Conti ha deciso, quindi, che dovrà risarcire il comune per una cifra di 918.467,79 euro, somma dei 24 anni di retribuzione percepiti dall’ex capo dei vigili che, senza preavviso, si era dimesso nel novembre del 2020. Una decisione inspiegabile agli occhi di tutto il paese, che ora acquista un senso: per Presicci era scattato un procedimento disciplinare dopo che la procura aveva segnalato al comune che la laurea in giurisprudenza dell’agente, teoricamente conseguita nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Carlalberto Presicci,di, nel Bresciano, dal 1997 al 2020, non aveva diritto a ricoprire quella, ottenuta presentando una. La Corte dei Conti ha deciso, quindi, che dovràilper una cifra di 918.467,79, somma dei 24 anni di retribuzione percepiti dall’ex capo dei vigili che, senza preavviso, si era dimesso nel novembre del 2020. Una decisione inspiegabile agli occhi di tutto il paese, che ora acquista un senso: per Presicci era scattato un procedimento disciplinare dopo che la procura aveva segnalato alche lain giurisprudenza dell’agente, teoricamente conseguita nel ...

lacittanews : Carlalberto Presicci, comandante della Polizia locale di Desenzano, nel Bresciano, dal 1997 al 2020, non aveva diri… - Monia_Merli : #Desenzano, comandante della polizia locale deve risarcire il comune per quasi un milione di euro: «Ha ottenuto la… - infoitinterno : Corte dei conti, a Desenzano l’ex comandante della Polizia Locale non aveva la laurea - ABosurgi : RT @rep_milano: Corte dei conti, a Desenzano l’ex comandante della Polizia Locale non aveva la laurea: condannato a pagare un risarcimento… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Corte dei conti, a Desenzano l’ex comandante della Polizia Locale non aveva la laurea: condannato a pagare un risarcimento… -