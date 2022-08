Alberto Matano | sapete dove vive il conduttore? Una casa strepitosa

Leggi su kronic

(Di lunedì 15 agosto 2022)ilde La vita in direttain un bellissimo appartamento da far invidia al mondo: ecco i dettagli Uno dei conduttori che ha sempre dimostrato il suo famoso talento e professionalità è lui,. Nel corso della sua carriera oltre essere un ottimotelevisivo, ha anche condotto il Tg 1 essendo un ottimo giornalista professionista. In molti si chiedonocondivide il tempo di relax il famosode La vita in diretta. curiosità (foto web)Giovanissimo, l’uomo ha sempre avuto la passione per l’editoria e la scrittura e questo lo porta a superare le selezioni della scuola di giornalismo di Perugia nel 1996, diventando professionista nel 1999. Terminati gli studi e ...