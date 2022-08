Aggressione a Rushdie, l'Iran si dissocia: 'Neghiamo qualsiasi legame con l'aggressore' (Di lunedì 15 agosto 2022) Il portavoce del ministero degli Esteri dell'Iran, Nasser Kanani, ha smentito con forza alcune indiscrezioni che volevano l'aggressore di Salman Rushdie vicino al governo di Teheran. 'Neghiamo ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Il portavoce del ministero degli Esteri dell', Nasser Kanani, ha smentito con forza alcune indiscrezioni che volevano l'di Salmanvicino al governo di Teheran. '...

