Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 12:30 (Di domenica 14 agosto 2022) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BENTROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE CI SONO 2 KM DI CODE IN DIMINUZIONE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SVINCOLO PER FIANO RomaNO PER CHI SI DIRIGE VERSO FIRENZE ANCORA DISAGI A CAUSA DI UN precedente INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANENSE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA REGIONALE SUBLACENSE NEL CENTRO ABITATO DI ALTIPIANI DI ARCINAZZO SPOSTIAMOCI A SUD SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA POI CODE SULLA VIA NETTUNENSE SIAMO A RIDOSSO DELL INCROCIO CON VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI ANZIO TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 agosto 2022)DEL 14 AGOSTOORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BENTROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1FIRENZE CI SONO 2 KM DI CODE IN DIMINUZIONE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SVINCOLO PER FIANONO PER CHI SI DIRIGE VERSO FIRENZE ANCORA DISAGI A CAUSA DI UN precedente INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANENSE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA REGIONALE SUBLACENSE NEL CENTRO ABITATO DI ALTIPIANI DI ARCINAZZO SPOSTIAMOCI A SUD SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA POI CODE SULLA VIA NETTUNENSE SIAMO A RIDOSSO DELL INCROCIO CON VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI ANZIO TRASPORTO ...

Traffico Roma del 14 - 08 - 2022 ore 11:30 ...30 allo stadio Olimpico Lazio Bologna previste le consuete modifiche alla viabilità con area di ...e con altri 14 linee di bus per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito roma.