Stefano lascia il Pd | Scelta sofferta ma troppi errori di valutazione del partito

askanews_ita : Dario #Stefano lascia il #Pd: non è più riformista #Elezioni #Letta #Puglia - GabriVernucci : Il senatore Dario #Stefano lascia il #PD: 'questo Partito Democratico ha fatto troppi errori' Manca il suo amico t… - kalat75 : RT @ultimora_pol: #Italia Il senatore Dario #Stefano, presidente della Commissione Politiche Ue, lascia il #PD: 'questo Partito Democratico… - libellula58 : RT @ultimora_pol: #Italia Il senatore Dario #Stefano, presidente della Commissione Politiche Ue, lascia il #PD: 'questo Partito Democratico… - sissiisissi2 : RT @ultimora_pol: #Italia Il senatore Dario #Stefano, presidente della Commissione Politiche Ue, lascia il #PD: 'questo Partito Democratico… -

Agenzia askanews

Non è la prima volta che Lollobrigidale scene per presentarsi alle urne. Già nel 1999 si ... Sempre dall'universo no - vax appaiono ormai nomi comePuzzer, fondatore del Comitato 'La ...La somma per cui è stata fatta istanza di pignoramento da parte dell'avvocatoScalbi (che ... Nel 2013, insieme a Fabrizio Bracconeri,Forum. In passato ha avuto una relazione con ... Dario Stefano lascia il Pd: non è più riformista Giorgia Crivello Stefano Laudoni: la coppia di influencer ha deciso di condividere il proprio viaggio di nozze sui social, facendo ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino, archiviata la brutta esperienza con il Covid, sono andati ad Albarella con la famiglia di lei ...