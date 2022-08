Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake, ecco il primo gameplay trailer! (Di domenica 14 agosto 2022) Nel corso dello showcase di THQ è stato mostrato il primo gameplay trailer di Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake, il sequel spirituale di Battle for Bikini Bottom: Rehydrated Uscito originariamente nell’epoca PlayStation 2, Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom è un platform dedicato alla spugna più famosa del west che, nell’ormai lontano 2020, è stato sottoposto ad operazione di Remake con la versione Rehydrated, arrivata poi anche su mobile. Dal recente showcase di THQ Nordic, palco su cui è stato presentato anche un nuovo trailer di Destroy all Humans 2 Reprobed e un remake di Alone in the Dark, è arrivato anche il primo gameplay trailer del suo sequel spirituale. Spongebob ... Leggi su tuttotek (Di domenica 14 agosto 2022) Nel corso dello showcase di THQ è stato mostrato iltrailer di: The, il sequel spirituale di Battle for Bikini Bottom: Rehydrated Uscito originariamente nell’epoca PlayStation 2,Battle for Bikini Bottom è un platform dedicato alla spugna più famosa del west che, nell’ormai lontano 2020, è stato sottoposto ad operazione di Remake con la versione Rehydrated, arrivata poi anche su mobile. Dal recente showcase di THQ Nordic, palco su cui è stato presentato anche un nuovo trailer di Destroy all Humans 2 Reprobed e un remake di Alone in the Dark, è arrivato anche iltrailer del suo sequel spirituale....

