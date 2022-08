(Di domenica 14 agosto 2022) Nei giorni scorsi un nuovo indizio “food” di Alfonso Signorini aveva lasciato intendere la possibile partecipazione dial GF Vip 7. “In arrivo gustosi pranzetti nella Casa del GF Vip”, recitava l’indizio in questione. Tra i possibili candidati, l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva avanzato anche il nome di, dandolo per certo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Simone Rugiati sbotta e smentisce il GF Vip: “Sfig*ti e ridicoli, con voi nulla a che fare” #gfvip - gfvip7_NEWS : ?? Un noto cuoco entrerà nella casa! ?? Tra i papabili nomi spiccano Simone Rugiati, Bruno Barbieri, Alessandro Borgh… - limecade83 : @opinionistapp e si lui lo sapevo .ma tra tutte ste smentite qualcuno è rimasto che ci vuole andare. ho letto da qu… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Secondo @amedeovenzaofficial_ l'indizio pubblicato da Alfonso Signorini si potrebbe riferire a… - marysole77 : @federicafa Niente,sento già dare del ratto a Simone Rugiati, daiiiiii -

Nella Casa più famosa d'Italia potrebbe entrare anche. Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati , Antonino Spinalbese , Ginevra Lamborghini , Chadia Rodriguez ...Di chi si tratta Il nome più quotato è quello diDa allora è diventata un simbolo di rinascita anche in televisione, ma al GF Vip 7 non ci sarà. Altri candidati forti sono Antonino Spinalbese, ex hair stylist ed ex ex fidanzato di Belen Rodriguez, l ...E né il diretto interessato l’ha fatto. Stando a quanto si apprende da alcune indiscrezioni trapelate dal web, sembrerebbe che il famoso cuoco potrebbe essere proprio lui: Simone Rugiati! Oltre ad ...