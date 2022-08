Rushdie: staccato da respiratore, riesce a parlare (Di domenica 14 agosto 2022) Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare. Lo annuncia la Bbc. Lo scrittore, 75 anni, è stato accoltellato poco più di 24 ore fa durante il suo intervento ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Salmanè statodaled è ora di nuovo in grado di. Lo annuncia la Bbc. Lo scrittore, 75 anni, è stato accoltellato poco più di 24 ore fa durante il suo intervento ...

Agenzia_Ansa : Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare - fisco24_info : Rushdie: staccato da respiratore, riesce a parlare: L'annuncio della Bbc confermato dall'agente dello scrittore - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare - aldo612424 : RT @Radio1Rai: ?? La BBC ha annunciato che Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è in grado di parlare. Lo scrittore era in gra… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare -