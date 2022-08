Rabiot Juve, avventura ai titoli di coda: lo United vuole chiudere (Di domenica 14 agosto 2022) Rabiot Juve, ai titoli di coda l’avventura del francese in bianconero. Manchester United che vuole chiudere l’acquisto Stando a quanto riferito da Sky Sport, la cessione più vicina al momento per la Juve è quella di Adrien Rabiot. I bianconeri stanno parlando con il Manchester United, mentre il club inglese è in cerca dell’accordo con l’entourage del giocatore. L’intesa tra i club non è ancora stata trovata, ma si lavora per arrivare alla fumata bianca il prima possibile, magari già nella prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022), aidil’del francese in bianconero. Manchesterchel’acquisto Stando a quanto riferito da Sky Sport, la cessione più vicina al momento per laè quella di Adrien. I bianconeri stanno parlando con il Manchester, mentre il club inglese è in cerca dell’accordo con l’entourage del giocatore. L’intesa tra i club non è ancora stata trovata, ma si lavora per arrivare alla fumata bianca il prima possibile, magari già nella prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Juve: base di intesa con #Depay (tra 5,5 e 6 a stagione più bonus, biennale per sfruttare Decreto Crescita) e… - AlfredoPedulla : Il #ManchesterUnited, che aspetta #Rabiot, un mese fa aveva fatto un’offerta per #Paredes. Rifiutata. #Paredes aspe… - forumJuventus : Ultime sul calciomercato Juve: ???? Ufficiale il prestito di Pellegrini all’Eintracht ???? Si va avanti per Depay… - salvatore3269 : RT @_ThousandN: Allegri si lamenta delle squalifiche di Rabiot e Kean. Ma la regola è quella. Se proprio vuoi regalare i tre punti all'avve… - CocoSafor : @ManUtd prende #Rabiot solo se @juventusfc prende indietro #Ronaldo più milioni e ingaggio già pagato. La Juve rifiuta. -