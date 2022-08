Programma M5s: limite di 2 mandati per tutti i partiti e stop cambi casacca in Parlamento. Sul lavoro Reddito ‘da rafforzare’ e salario minimo (Di domenica 14 agosto 2022) Il limite dei due mandati per tutti i partiti e non solo per il Movimento 5 stelle. Poi una legge sul conflitto d’interessi, una per lo stop ai cambi casacca in Parlamento, l’introduzione della sfiducia costruttiva e il voto ai 16enni. Sono questi alcuni dei punti centrali del Programma M5s, stando alle indiscrezioni dell’agenzia Adnkronos. Sul fronte economico, le proposte vanno dal cashback fiscale alla cancellazione definitiva dell’Irap, dal taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori al salario minimo, passando per: “rafforzamento del Reddito di cittadinanza”, “riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”. Sul piano internazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Ildei duepere non solo per il Movimento 5 stelle. Poi una legge sul conflitto d’interessi, una per loaiin, l’introduzione della sfiducia costruttiva e il voto ai 16enni. Sono questi alcuni dei punti centrali delM5s, stando alle indiscrezioni dell’agenzia Adnkronos. Sul fronte economico, le proposte vanno dal cashback fiscale alla cancellazione definitiva dell’Irap, dal taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori al, passando per: “rafforzamento deldi cittadinanza”, “riduzione dell’orario dia parità di”. Sul piano internazionale ...

