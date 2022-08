Oro per la staffetta 4X100 stile libero uomini (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Ancora una giornata decisamente positivia per l'Italia agli europei di nuoto di Roma con 2 ori, tre argenti e un bronzo che mantengono gli azzurri in testa al medagliere complessivo. Sono 26 le medaglie complessive di cui 11 d'oro. Oggi sul gradino più alto del podio sono andati Giorgio Minisini nel solo libero del nuoto sincronizzato e la staffetta 4×100 stile libero maschile con Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo. All'argento Silvia Scalia nei 50 dorso. E altri due secoindi posti nel nuoto artistico nel libero combinato e il sincro Il bronzo invece se l'è messo al collo Luca Pizzini nei 200 rana. Queste le prime 10 nazioni nel medagliere: Italia 11-10-5 Ucraina 6-0-0 Olanda 4-0-3 Ungheria 3-5-2 Gran Bretagna 2-3-5 Francia 2-3-4 Svezia 1-1-0 Romania 1-0-0 Spagna 0-3-0 Germania 0-2-1 Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Ancora una giornata decisamente positivia per l'Italia agli europei di nuoto di Roma con 2 ori, tre argenti e un bronzo che mantengono gli azzurri in testa al medagliere complessivo. Sono 26 le medaglie complessive di cui 11 d'oro. Oggi sul gradino più alto del podio sono andati Giorgio Minisini nel solodel nuoto sincronizzato e la4×100maschile con Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo. All'argento Silvia Scalia nei 50 dorso. E altri due secoindi posti nel nuoto artistico nelcombinato e il sincro Il bronzo invece se l'è messo al collo Luca Pizzini nei 200 rana. Queste le prime 10 nazioni nel medagliere: Italia 11-10-5 Ucraina 6-0-0 Olanda 4-0-3 Ungheria 3-5-2 Gran Bretagna 2-3-5 Francia 2-3-4 Svezia 1-1-0 Romania 1-0-0 Spagna 0-3-0 Germania 0-2-1

