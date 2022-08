Nucleare, Salvini apre alle centrali: piovono insulti da sinistra (Di domenica 14 agosto 2022) L'avvio della campagna elettorale si è caratterizzato per il tentativo di politici e media di sinistra di creare una sorta di neo arco costituzionale che separi e difenda il Bene (rappresentato, ça va sans dir, da loro) dal Male, le pericolose destre. Si sono scatenati in tanti, spesso con il metodo dell'insulto. Non è sfuggito a questo atteggiamento, da ultimo, Angelo Bonelli, leader ambientalista, appena aggregato da Enrico Letta al novello "fronte popolare". Le sue recenti dichiarazioni contro la scelta pro Nucleare di Salvini sono esemplari. Si parte con l'invito a «studiare di più», delegittimando innanzitutto la competenza personale del leader leghista. Lo si considera poi il rappresentante della «peggiore destra». Dopo la delegittimazione personale, arriva dunque quella del suo movimento: il giudizio è tranchant, non lascia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) L'avvio della campagna elettorale si è caratterizzato per il tentativo di politici e media didi creare una sorta di neo arco costituzionale che separi e difenda il Bene (rappresentato, ça va sans dir, da loro) dal Male, le pericolose destre. Si sono scatenati in tanti, spesso con il metodo dell'insulto. Non è sfuggito a questo atteggiamento, da ultimo, Angelo Bonelli, leader ambientalista, appena aggregato da Enrico Letta al novello "fronte popolare". Le sue recenti dichiarazioni contro la scelta prodisono esemplari. Si parte con l'invito a «studiare di più», delegittimando innanzitutto la competenza personale del leader leghista. Lo si considera poi il rappresentante della «peggiore destra». Dopo la delegittimazione personale, arriva dunque quella del suo movimento: il giudizio è tranchant, non lascia ...

mauroberruto : #Salvini oggi rilancia su #nucleare e #pontediMessina. Del ponte sappiamo, ma le centrali nucleari ESATTAMENTE dove… - EleonoraEvi : Aridaje. #Salvini propone #nucleare per abbassare le #bollette. Qualcuno gli spieghi che in Francia solo nell'ulti… - GiorgioGerardi1 : RT @tdrclaudio: Trump un pazzo che porta a casa documenti sul nucleare. E Salvini lo adora e portava la sua mascherina. - rizzina2005 : RT @tdrclaudio: Trump un pazzo che porta a casa documenti sul nucleare. E Salvini lo adora e portava la sua mascherina. - zeitblomserenus : @meandme33 @LegaSalvini Non devi dirlo a me, devi, anzi SALVINI deve dirlo agli ITALIANI annuncinando i luoghi dov… -