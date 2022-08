Motocross, Tim Gajser campione del mondo a due tappe dalla fine (Di domenica 14 agosto 2022) In Finlandia è bastato il sesto posto, vince Glenn Coldenhoff ROMA - Tim Gajser si laurea per la quinta volta campione del mondo di Motocross. Il verdetto arriva al termine di gara 2 del Gran Premio ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) In Finlandia è bastato il sesto posto, vince Glenn Coldenhoff ROMA - Timsi laurea per la quinta voltadeldi. Il verdetto arriva al termine di gara 2 del Gran Premio ...

