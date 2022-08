“Mio figlio non è entrato in discoteca per razzismo”: ma il Marina Bay di Ravenna nega (Di domenica 14 agosto 2022) Il locale Marina Bay di Marina di Ravenna è finito al centro delle critiche per un presunto caso di discriminazione razziale ai danni di un sedicenne, Biniyam, che lo scorso 12 agosto si era recato al locale dove si è tenuto un concerto del rapper Capo Plaza. A denunciare l’accaduto è stata l’associazione Mamme per la pelle, fondata da Gabriella Nobile, con un post pubblicato su Facebook. Alcuni degli scopi dell’associazione sono di “sostenere tutti coloro che subiscono atti di razzismo” e “promuovere una serena convivenza multietnica”, come si legge sul sito. Mamme per la pelle denuncia il caso di discriminazione razziale Secondo quanto riportato da Mamme per la pelle, Biniyam sarebbe stato l’unico della sua cerchia di amici cui il locale avrebbe negato l’accesso, per questo sembrava molto probabile ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Il localeBay didiè finito al centro delle critiche per un presunto caso di discriminazione razziale ai danni di un sedicenne, Biniyam, che lo scorso 12 agosto si era recato al locale dove si è tenuto un concerto del rapper Capo Plaza. A denunciare l’accaduto è stata l’associazione Mamme per la pelle, fondata da Gabriella Nobile, con un post pubblicato su Facebook. Alcuni degli scopi dell’associazione sono di “sostenere tutti coloro che subiscono atti di” e “promuovere una serena convivenza multietnica”, come si legge sul sito. Mamme per la pelle denuncia il caso di discriminazione razziale Secondo quanto riportato da Mamme per la pelle, Biniyam sarebbe stato l’unico della sua cerchia di amici cui il locale avrebbeto l’accesso, per questo sembrava molto probabile ...

