Milano, trentenne travolto e ucciso da un treno in transito: ferrovie in tilt, traffico sospeso (Di domenica 14 agosto 2022) Un uomo di 30 anni è morto oggi, poco prima delle 13, dopo essere stato travolto da un treno in transito in viale delle Rimembranze di Greco, a Milano . La vittima sarebbe un senza fissa dimora, ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Un uomo di 30 anni è morto oggi, poco prima delle 13, dopo essere statoda uninin viale delle Rimembranze di Greco, a. La vittima sarebbe un senza fissa dimora, ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #milano, trentenne travolto e ucciso da un treno in transito: ferrovie in tilt, traffico sospeso - La_Prealpina : Travolto da un treno: trentenne perde la vita a Milano - leggoit : #milano, trentenne travolto e ucciso da un treno in transito: ferrovie in tilt, traffico sospeso - EnrichettaNegri : RT @TgrRai: Trentenne si finge adolescente e in rete convince decine di bambine a farsi ritrarre nude. Il giudice lo mette ai domiciliari,… - salvatoremasia2 : RT @TgrRai: Trentenne si finge adolescente e in rete convince decine di bambine a farsi ritrarre nude. Il giudice lo mette ai domiciliari,… -