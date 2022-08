LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti continua ad incantare, stupendo argento nel solo libero, tocca a Minisini! (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 Saranno “solo” quattro gli atleti in vasca, Minisini si esibirà per terzo. 10:30 Il programma della giornata continua con la final del solo libero maschile. L’Italia andrà a caccia dell’oro con Giorgio Minisini. 10:26 Questo il podio definitivo del solo libero femminile: 1.Marta Fiedina (UKR) 94.6333 2.Linda Cerruti (ITA) 92.1000 3.Vasiliki Alexandri (AUT) 91.8333 10:23 continua L’APOTEOSI DI LINDA Cerruti! L’azzurra è seconda e ottiene la quarta medaglia di questa rassegna continentale, si tratta dell’ottava medaglia per l’Italia! 10:20 La greca Evangelina Platanioti si ferma a 90.6000 e si deve accontentare del quarto posto. 10:17 L’ultima atleta in ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:33 Saranno “” quattro gli atleti in vasca, Minisini si esibirà per terzo. 10:30 Il programma della giornatacon la final delmaschile. L’Italia andrà a caccia dell’oro con Giorgio Minisini. 10:26 Questo il podio definitivo delfemminile: 1.Marta Fiedina (UKR) 94.6333 2.Linda(ITA) 92.1000 3.Vasiliki Alexandri (AUT) 91.8333 10:23L’APOTEOSI DI LINDA! L’azzurra è seconda e ottiene la quarta medaglia di questa rassegna continentale, si tratta dell’ottava medaglia per l’Italia! 10:20 La greca Evangelina Platanioti si ferma a 90.6000 e si deve accontentare del quarto posto. 10:17 L’ultima atleta in ...

RaiNews : E' ancora Super Greg: Paltrinieri oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto #Roma2022. Lorenzo Galossi bronz… - UBrignone : RT @UnipolSai_CRP: ?ROMAntica...postcards from Rome?? #UnipolSai live dalla città eterna prima di immergerci nell'emozione della sfida degl… - infoitsalute : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Galossi non c'è nei 200 stile - 19Ptfc : RT @SkySport: Europei di nuoto, inizia la quarta giornata: segui il LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #Nuoto - SkySport : Europei di nuoto, inizia la quarta giornata: segui il LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #Nuoto -