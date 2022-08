Galtier fa il punto: "Paredes è importante, so che vuole giocare di più" (Di domenica 14 agosto 2022) L'allenatore del Paris Saint Germain , Galtier , fa il punto della situazione dopo la vittoria per 5 - 2 sul Montpellier. In particolare si esprime sul futuro di Leandro Paredes , centrocampista che è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 agosto 2022) L'allenatore del Paris Saint Germain ,, fa ildella situazione dopo la vittoria per 5 - 2 sul Montpellier. In particolare si esprime sul futuro di Leandro, centrocampista che è ...

sportli26181512 : #Galtier fa il punto: “#Paredes è importante, so che vuole giocare di più”: L'allenatore del Psg dopo il 5-2 al Mon… - PSGInMyBlood : RT @Dalla_SerieA: Galtier: 'Navas non vuole fare il secondo, ci sono club interessati' - - Dalla_SerieA : Galtier: 'Navas non vuole fare il secondo, ci sono club interessati' - - osimhenismo_ : prima le parole di edo a una tv costaricana e poi quelle di galtier, lungi da me essere ottimista sul mercato del n… - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Galtier: '#Navas non vuole fare il secondo, ci sono club interessati': Il tecnico del Paris Saint Germain in conferenz… -