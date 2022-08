Ferragosto, controlli interforze da Civitavecchia a Nettuno: la movida osservata speciale (Di domenica 14 agosto 2022) Roma – Weekend di controlli predisposti dalla Questura di Roma, in occasione della festività del Ferragosto, nei luoghi interessati dalla movida romana, dal centro della capitale al litorale, dove gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”, dei commissariati di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio Nettuno, anche qui coadiuvati da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nell’ambito dei rispettivi luoghi coinvolti dalla ‘movida’, hanno intensificato i propri servizi controllando circa 500 persone, circa 300 veicoli e 21 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente; 1 persona è stata arrestata dagli agenti del commissariato Fiumicino per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 14 agosto 2022) Roma – Weekend dipredisposti dalla Questura di Roma, in occasione della festività del, nei luoghi interessati dallaromana, dal centro della capitale al litorale, dove gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”, dei commissariati di, Fiumicino e Anzio, anche qui coadiuvati da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nell’ambito dei rispettivi luoghi coinvolti dalla ‘’, hanno intensificato i propri servizi controllando circa 500 persone, circa 300 veicoli e 21 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente; 1 persona è stata arrestata dagli agenti del commissariato Fiumicino per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. ...

VoceCamuna : I controlli sono previsti anche a #Pontedilegno, #Edolo, #DarfoBoarioterme e #Iseo - ilfaroonline : #Ferragosto2022, controlli interforze non solo a #Roma: da Civitavecchia a Nettuno task force in azione su tutto il… - palermo24h : Santo Stefano e Mistretta, Ferragosto controlli straordinari dei Carabinieri - Lazio_TV : In centro sequestrati oltre 5 mila tra maglie, souvenir e cappelli contraffatti. - PTinchi : @chiccotesta Signor Testa , si goda il ferragosto senza strumentalizzare la morte di Piero Angela, controlli piutto… -