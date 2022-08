Europa Verde: “Latina e provincia devastate dagli incendi. Serve prevenzione” (Di domenica 14 agosto 2022) Latina – “Nel solo 2021, a livello nazionale, circa 170.000 ettari di superficie sono stati incendiati, ovvero quasi il 60% in più della media annuale del periodo 1980-2018. Anche quest’anno, l’Italia continua a bruciare e pure il nostro territorio di Latina e provincia è stato sotto attacco di piccoli e grandi roghi. dei quali spesso è evidente la matrice dolosa. Alcuni hanno riguardato anche aree di grande pregio ambientale come i Monti Lepini e via Pedemontana a ridosso del Promontorio del Circeo. Per fare solo altri esempi, pochi giorni fa un incendio ha devastato le colline di Formia, mentre numerosi sono stati i, purtroppo abituali, focolai che vanno a sfregiare campi e i boschetti di eucalipti ai lati della statale Pontina, a volte con grossi problemi per la circolazione”. Così, in una nota ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 14 agosto 2022)– “Nel solo 2021, a livello nazionale, circa 170.000 ettari di superficie sono statiati, ovvero quasi il 60% in più della media annuale del periodo 1980-2018. Anche quest’anno, l’Italia continua a bruciare e pure il nostro territorio diè stato sotto attacco di piccoli e grandi roghi. dei quali spesso è evidente la matrice dolosa. Alcuni hanno riguardato anche aree di grande pregio ambientale come i Monti Lepini e via Pedemontana a ridosso del Promontorio del Circeo. Per fare solo altri esempi, pochi giorni fa uno ha devastato le colline di Formia, mentre numerosi sono stati i, purtroppo abituali, focolai che vanno a sfregiare campi e i boschetti di eucalipti ai lati della statale Pontina, a volte con grossi problemi per la circolazione”. Così, in una nota ...

