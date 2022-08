Estate tra i borghi (Di domenica 14 agosto 2022) L’Italia è un Paese meraviglioso. Non solo città d’arte, mare limpido, montagne incontaminate ma anche borghi. Noi che in Italia ci viviamo, facciamo fatica a rendercene conto. Se vi capita di fare un viaggio in auto, è facile trovare in autostrada un cartello con un disegno stilizzato e la scritta “Sei in un Paese meraviglioso”. È vero. Tutto vero. E in Estate, tra spiagge e montagna c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma una meta che è tornata alla ribalta negli ultimi anni sono i borghi. L’Italia è piena di borghi antichi che sono in realtà delle piccole perle. Qui, la vita scorre lenta e tranquilla, il trambusto delle spiagge affollate e delle città é sconosciuto. I borghi sono caratteristici, tipici e spesso sono sinonimo di famiglia. La casa dei nonni che abitano ” in paese” a distanza ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 14 agosto 2022) L’Italia è un Paese meraviglioso. Non solo città d’arte, mare limpido, montagne incontaminate ma anche. Noi che in Italia ci viviamo, facciamo fatica a rendercene conto. Se vi capita di fare un viaggio in auto, è facile trovare in autostrada un cartello con un disegno stilizzato e la scritta “Sei in un Paese meraviglioso”. È vero. Tutto vero. E in, tra spiagge e montagna c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma una meta che è tornata alla ribalta negli ultimi anni sono i. L’Italia è piena diantichi che sono in realtà delle piccole perle. Qui, la vita scorre lenta e tranquilla, il trambusto delle spiagge affollate e delle città é sconosciuto. Isono caratteristici, tipici e spesso sono sinonimo di famiglia. La casa dei nonni che abitano ” in paese” a distanza ...

