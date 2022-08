Elezioni 2022, dalla scuola dei mestieri all’educazione sessuale in classe. Il programma del M5S [BOZZA] (Di domenica 14 agosto 2022) Dal cashback fiscale alla cancellazione definitiva dell'Irap, dal taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori al salario minimo, passando per: "rafforzamento del reddito di cittadinanza", "riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario", misure per le donne (come l'equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità o la pensione anticipata per le mamme lavoratrici) e per i giovani (tra queste, la pensione "garanzia giovani" e il riscatto gratuito della laurea). L'articolo Elezioni 2022, dalla scuola dei mestieri all’educazione sessuale in classe. Il programma del M5S BOZZA . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 agosto 2022) Dal cashback fiscale alla cancellazione definitiva dell'Irap, dal taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori al salario minimo, passando per: "rafforzamento del reddito di cittadinanza", "riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario", misure per le donne (come l'equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità o la pensione anticipata per le mamme lavoratrici) e per i giovani (tra queste, la pensione "garanzia giovani" e il riscatto gratuito della laurea). L'articolodeiin. Ildel M5S

