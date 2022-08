(Di domenica 14 agosto 2022)si blocca sulla maggior parte degli account, sul web parte l’hashtag per disdire ingli abbinamenti alla pay TV. Un verrò e proprioquello dialla prima giornata di Serie A, problemi tecnici c’erano statinella giornata di ieri, ma il culmine dei problemi si è raggiunto nella serata di domenica, quando su moltissimi account non è stato possibile vedere le partite. Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso, in quasi tutte le parti di Italia, per i problemi di ricezione di @IT. Intervengano @AGCOMunica e @SerieA. #down pic.twitter.com/4S3Xm3LeAr — Partito Democratico (@pdnetwork) August 14, 2022 Sul web è partito l’hashtag #disdico...

napolipiucom : Disastro Dazn: il web insorge: 'Disdette di massa', anche la politica interviene #dazn #ForzaNapoliSempre… - roberiez : Roma che fatica, ma bella vittoria. Bene i nuovi, si inseriranno sempre meglio. E poi che piacere rivedere Spinazzo… - acdicerbo : RT @LeBombeDiVlad: Disastro #DAZN dopo gli aumenti migliaia di utenti non riescono ad accedere al servizio. #LBDV - cri_verde : Quattro anni che operano in Italia, quattro anni! E ad ogni inizio stagione assistiamo alla pubblicazione del solit… - Otravez9d : Difficilmente ho visto un disastro cosi a degli utenti. TUTTO BLOCCATO. Pazzesco. #dazn -

... anche oggi domenica 14 agosto si segnalano diversi disservizi per. Sono tantissimi gli ... "Anno nuovo, stesso" , è il commento degli utenti. Addirittura questa volta le polemiche sono ...E per il suo presidente Lotito, Sarri fa solo elogi: "Ha preso la Lazio che era une la ... (Getty Images) Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a ...(Il testo seguente è tratto dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Il Codacons reagisce con forza agli ennesimi problemi tecnici di Dazn, che già nel corso della prima giornata -come accadu ...Collegamente saltato su pc, tablet e smartphone. Nel weekend di Ferragosto, dove la fonte primaria di fruizione è il mobile, un grosso disagio per i clienti.