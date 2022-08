Dazn fuori uso, interviene il PD! Segnalazione ad AGCOM: i dettagli (Di domenica 14 agosto 2022) Dazn fuori uso, disagi tra gli utenti. Il PD interviene sulla situazione, inviando una Segnalazione ad AGCOM: i dettagli I disservizi di Dazn hanno fatto scendere in campo il PD (Partito Democratico), che ha inviato una Segnalazione ad AGCOM, l’Agenzia per le Garanzie della Comunicazione. L’obiettivo è quello di accertarsi che non ci siano eventuali violazioni agli accordi presi dall’emittente e i suoi utenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022)uso, disagi tra gli utenti. Il PDsulla situazione, inviando unaad: iI disservizi dihanno fatto scendere in campo il PD (Partito Democratico), che ha inviato unaad, l’Agenzia per le Garanzie della Comunicazione. L’obiettivo è quello di accertarsi che non ci siano eventuali violazioni agli accordi presi dall’emittente e i suoi utenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : +++#Dazn fuori uso, il Partito Democratico ha inoltrato una segnalazione urgente ad #AGCOM per accertare eventuali… - capuanogio : Ancora blocchi per #DAZN con la piattaforma che butta fuori e non consente più l'accesso su nessuna partita. Qui i… - antonio_gaito : #DAZN ancora problemi: prima disconnessioni da tutti i dispositivi, ora app fuori servizio. Dopo un anno si peggior… - chiesaalcentro : RT @sportface2016: +++#Dazn fuori uso, il Partito Democratico ha inoltrato una segnalazione urgente ad #AGCOM per accertare eventuali viola… - AmalaTV_ : RT @sportface2016: +++#Dazn fuori uso, il Partito Democratico ha inoltrato una segnalazione urgente ad #AGCOM per accertare eventuali viola… -