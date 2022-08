Dazn, comunicato di scuse dopo i disservizi: il messaggio (Di domenica 14 agosto 2022) Dazn, primi disservizi della stagione. Arriva il comunicato di scuse dopo le tante lamentele da parte degli utenti Tramite i propri profili social ufficiali, Dazn ha pubblicato un comunicato di scuse dopo i disservizi che alcuni utenti hanno purtroppo riscontrato tentando di accedere al proprio account. IL comunicato – Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022), primidella stagione. Arriva ildile tante lamentele da parte degli utenti Tramite i propri profili social ufficiali,ha pubblicato undiche alcuni utenti hanno purtroppo riscontrato tentando di accedere al proprio account. IL– Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

