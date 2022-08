Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone (Di domenica 14 agosto 2022) Anca Nicoleta Scolareanu, giovane romena titolare del bar Belvedere in piazza Angeletti di Sant’Angelo a Pontano (provincia di Macerata), come ogni sera ha chiuso il suo locale, ma ha dimenticato di Chiudere la porta. E al suo rientro, il mattino seguente, ha fatto una curiosa scoperta. Il biglietto sul bancone recitava: «Abbiamo preso due Peroni, ecco qui i soldi». All’interno del suo bar sono entrati, non dei ladri, ma dei clienti che hanno sfruttato l’occasione, ma senza approfittarsene per non pagare. L’onestà dei ragazzi Quello compiuto da tre ragazzi, che è stato ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza, è un gesto di estrema onestà di quelli che fanno bene al cuore. È l’altra faccia della medaglia di una generazione che spesso finisce sotto i riflettori per tristi fatti di cronaca. Ed è per questo ... Leggi su blog.libero (Di domenica 14 agosto 2022) Anca Nicoleta Scolareanu, giovane romena titolare del bar Belvedere in piazza Angeletti di Sant’Angelo a Pontano (provincia di Macerata), come ogni sera ha chiuso il suo locale, ma hato dire la. E al suo rientro, il mattino seguente, ha fatto una curiosa scoperta. Il biglietto sulrecitava: «Abbiamo preso due Peroni, ecco qui i soldi». All’interno del suo bar sono entrati, non dei ladri, ma dei clienti che hanno sfruttato l’occasione, ma senza approfittarsene per non pagare. L’onestà dei ragazzi Quello compiuto da tre ragazzi, che è stato ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza, è un gesto di estrema onestà di quelli che fanno bene al cuore. È l’altra faccia della medaglia di una generazione che spesso finisce sotto i riflettori per tristi fatti di cronaca. Ed è per questo ...

TommasoCurzio : RT @PaoloZoccoli: Vi spiego il NWO. Se chiude un bar,è colpa sua perchè è microimrpesa e non investe abbastanza in digital e ricerca e svil… - PaoloZoccoli : RT @PaoloZoccoli: Vi spiego il NWO. Se chiude un bar,è colpa sua perchè è microimrpesa e non investe abbastanza in digital e ricerca e svil… - infoitinterno : Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone - DanieleScarpini : Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone - leggoit : Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone -