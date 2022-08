Calcio: Lazio vince 2-1 all'esordio, un autogol e Immobile rimontano il Bologna (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri che, tra le mura amiche dello stadio Olimpico vince in rimonta per 2-1 contro il Bologna. Il primo match ufficiale biancoceleste inizia in salita a causa dell'espulsione di Maximiano dopo soltanto sei minuti di gioco. Di male in peggio al 38' con Arnautovic sblocca la partita su Calcio di rigore. Nel recupero del primo tempo però restano in 10 anche i felsinei per l'espulsione di Soumaoro e la partita cambia nella ripresa. Al 68' arriva un autogol di De Silvestri che ristabilisce la parità e alla fine fa festa la Lazio grazie al solito Ciro Immobile che firma la vittoria al 79'. La gara dei capitolini si complica da subito. Decisivo un richiamo del Var nei confronti di Massimi, che estrae un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Buona la prima per ladi Maurizio Sarri che, tra le mura amiche dello stadio Olimpicoin rimonta per 2-1 contro il. Il primo match ufficiale biancoceleste inizia in salita a causa dell'espulsione di Maximiano dopo soltanto sei minuti di gioco. Di male in peggio al 38' con Arnautovic sblocca la partita sudi rigore. Nel recupero del primo tempo però restano in 10 anche i felsinei per l'espulsione di Soumaoro e la partita cambia nella ripresa. Al 68' arriva undi De Silvestri che ristabilisce la parità e alla fine fa festa lagrazie al solito Ciroche firma la vittoria al 79'. La gara dei capitolini si complica da subito. Decisivo un richiamo del Var nei confronti di Massimi, che estrae un ...

repubblica : Dazn non funziona: problemi durante le partite di Lazio e Fiorentina [di Claudio Cucciatti] - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Bologna 2-1, rete di Immobile C. (LAZ) - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, i risultati delle 18:30: vincono Lazio e Fiorentina: Serie A,… - Abdulaziz30562 : RT @Corriere: Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo -