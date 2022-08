Auto finisce in canale di scolo, morti 4 ragazzi (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Tragico incidente nella notte. Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. E’ successo a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in un canale di scolo all’altezza di via Cordignano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Tragico incidente nella notte. Quattro, tutti tra i 18 e i 19 anni, sonopoco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. E’ successo a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in undiall’altezza di via Cordignano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

