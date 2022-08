Auto finisce in canale di scolo | morti 4 ragazzi

(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Tragico incidente nella notte. Quattro, tutti tra i 18 e i 19 anni, sonopoco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. E’ successo a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in undiall’altezza di via Cordignano. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : FLASH | Auto finisce su tavolini bar, sette feriti in Brianza #ANSA - Barbara68545184 : RT @repubblica: Treviso, auto sbanda e finisce contro un albero: morti 4 ragazzi di 18 e 19 anni - BreakingItalyNe : TREVISO: Auto sbanda e finisce contro un albero nella notte a Godega Sant'Urbano: 4 giovani morti, avevano tra i 18… - fattoquotidiano : Incidente stradale a Treviso. L’auto finisce in un canale di scolo. Morti quattro ragazzi tra i 18 e i 19 anni - infoitinterno : Auto sbanda e finisce contro un albero, morti 4 giovani -

Agenzia ANSA

Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti la scorsa notte a Godega Sant'Urbano (Treviso) in seguito alla fuoriuscita di strada dell'sulla quale viaggiavano, una Polo. Dopo essere sbandata, la vettura è finita rovesciata contro un grosso albero, dentro un piccolo canale di scolo. I quattro ragazzi, che abitavano tutti in ...Chi non se la sente di intraprendere un'escursione può arrivare infino a Mallaig e da lì prendere un traghetto: a Mallaig peraltrola corsa del Jacobite, il treno che è diventato famoso ... Auto finisce in un canale, morto 44enne nel Ferrarese Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti nella notte a Godega Sant'Urbano, nel Trevigiano, in un terribile incidente. L’auto su cui viaggiavano, per cause ancora da accertare, è ...Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 di questa notte in un incidente stradale a bordo della Polo sulla quale viaggiavano, a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Tre ...