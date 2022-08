WWE: Reigns e McIntyre si confronteranno a SmackDown la prossima settimana (Di sabato 13 agosto 2022) Roman Reigns non ha preso parte alla puntata di Friday Night SmackDown del 12 agosto, in quanto attualmente ha un programma più leggero. Tuttavia, dopo l’attacco e il ritorno di Karrion Kross, Reigns tornerà la prossima settimana per un grande segmento con Drew McIntyre. Il tutto, ovviamente, in vista di Clash at the Castle. A Cardiff, in Galles, Roman affronterà The Scottish Warrior, che non incontra in un match individuale da quasi due anni. L’ultima volta che si sono affrontati è stato un classico di tutti i tempi alle Survivor Series 2020, anche se non c’era il pubblico dal vivo a renderlo più grande di quanto fosse. Face to Face! La compagnia ha annunciato che la prossima settimana a SmackDown il campione e lo sfidante ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 13 agosto 2022) Romannon ha preso parte alla puntata di Friday Nightdel 12 agosto, in quanto attualmente ha un programma più leggero. Tuttavia, dopo l’attacco e il ritorno di Karrion Kross,tornerà laper un grande segmento con Drew. Il tutto, ovviamente, in vista di Clash at the Castle. A Cardiff, in Galles, Roman affronterà The Scottish Warrior, che non incontra in un match individuale da quasi due anni. L’ultima volta che si sono affrontati è stato un classico di tutti i tempi alle Survivor Series 2020, anche se non c’era il pubblico dal vivo a renderlo più grande di quanto fosse. Face to Face! La compagnia ha annunciato che lail campione e lo sfidante ...

SpazioWrestling : WWE: Ecco quando si svolgerà Roman Reigns vs. Karrion Kross *RUMOR* #RomanReigns #WWE #KarrionKross - TSOWrestling : Al momento non è previsto un match di Roman Reigns a #ExtremeRules! #TSOW // #TSOS // #WWE - robbie_marvel23 : @WWE @reigns_era @reymysterio ???????????????????????????????? R.I.P EDDIE GUERRERO - SpazioWrestling : WWE: Importanti novità sui piani per Roman Reigns *RUMOR* #RomanReigns #WWE - SpazioWrestling : WWE: Karrion Kross è 'dietro' solo a Roman Reigns *RUMOR* #KarrionKross #WWE -