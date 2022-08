(Di sabato 13 agosto 2022) Il tecnico delGabrieleha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato contro il Napoli, al Bentegodi,...

infoitsport : Verona-Napoli, Cioffi: “Nessuna intenzione di mollare, il Napoli…” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Cioffi: 'Il Napoli ha grande qualità, vorranno subito chiudere la partita' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Cioffi: 'Il Napoli ha grande qualità, vorranno subito chiudere la partita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Cioffi: 'Il Napoli ha grande qualità, vorranno subito chiudere la partita' - napolimagazine : VERONA - Cioffi: 'Il Napoli ha grande qualità, vorranno subito chiudere la partita' -

Calciomercato.com

L'allenatore delGabrielein conferenza stampa ha presentato la sfida con il Napoli in programma al Bentegodi lunedì 15 agosto alle ore 18:30. "Innanzitutto porto le mie più sentite condoglianze alla ...si lamenta col club che gli ha smobilitato mezza squadra e potrebbe salutare pure Ilic. Stranezze del mercato che lascerà in ambasce i tecnici fino al primo settembre mentre lunedìe ... Verona, Cioffi: 'Questa squadra è pronta alla battaglia. Io già in bilico So di essere legato ai risultati' Gabriele Cioffi, allenatore dell’Hellas Verona, ha introdotto la sfida di lunedì tra Hellas Verona e Napoli; la squadra scaligera ha subito una brutta sconfitta in Coppa Italia e non si respira ottimi ...Il tecnico gialloblù ha parlato all’antivigilia del match che lunedì vedrà il suo Hellas affrontare la formazione partenopea È un Verona diverso e prima si capisce, meglio è: parola di Gabriele Cioffi ...