Spalletti chiede rinforzi al Napoli | “Perso calciatori di personalità | vanno sostituiti”

Ecco altre dichiarazioni lasciate da mister Luciano Spalletti in conferenza stampa all'anti vigilia del debutto stagionale in Serie A contro l'Hellas Verona di Gabriele Cioffi. Di seguito le sue parole alla domanda sulla sua esperienza al Napoli:

Napoli, Spalletti chiede rinforzi: "Troppi addii"

Napoli è la sua scommessa? "Sì, è così. Per me è una responsabilità che mi stimola molto. Naturalmente ci vuole sostegno da parte di società e città perché le cose più difficili da fare sono quelle di ritrovare le dinamiche che avevo nello spogliatoio l'anno scorso. Quando perdi i calciatori che abbiamo perso, ci sono dinamiche di personalità che vanno sostituite."

