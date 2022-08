Rivera: «Il Milan può rivincere lo Scudetto. Juve e Inter deluse? Da tifoso rossonero spero continuino così» (Di sabato 13 agosto 2022) Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, ha parlato della Scudetto e della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, ha parlato della Scudetto e della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Scudetto – «Il Milan può rivincere, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata.» FAVORITE PER IL CAMPIONATO – «Il bello del calcio è che, prima di giocare, non si sa niente, anche se tutti fanno previsioni. È come dire se domani pioverà, quando fuori c’è il sole…» Inter E JuveNTUS ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Gianni, ex calciatore del, ha parlato dellae della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Gianni, ex calciatore del, ha parlato dellae della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Ilpuò, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata.» FAVORITE PER IL CAMPIONATO – «Il bello del calcio è che, prima di giocare, non si sa niente, anche se tutti fanno previsioni. È come dire se domani pioverà, quando fuori c’è il sole…»NTUS ...

